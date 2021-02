MDR KULTUR: Kann man sagen, dass der Thüringer Kulturrat nie wertvoller und angespannter war als in der aktuellen Krise?

Jonas Zipf: Das kann man schon so sagen. Die Kulturakteure sind stark betroffen und in Mitleidenschaft gezogen von dieser Krise. Eigentlich kann man schon gar nicht mehr von einer Krise sprechen, sondern von einer Katastrophe für die Kultur. Da tut Informations- und Übersetzungsarbeit sehr not.

Sie sind ja ein Zusammenschluss von mehreren Spartenverbänden wie dem Bühnenverein, dem Musikrat, die Museumsverbände. Die können ihre Mitglieder selbst beraten. Warum braucht es eine übergeordnete Einrichtung?

Jonas Zipf, Werkleiter von JenaKultur Bildrechte: Tina Peißker Es geht darum, die Interessen auch über Sparten hinweg zu bündeln. Da gibt es das böse Wort "Lobby". Andere Branchen haben damit weniger Probleme und wissen, dass Lobbyarbeit nicht nur bedeutet, mehr Zuschüsse und Geld für seinen Bereich herauszuschlagen. Das versuchen wir auch, aber es geht auch darum, Übersetzungsarbeit zu leisten, also der Politik Informationen zu vermitteln. Wenn zum Beispiel ein Gesetz diskutiert wird, das natürlich spartenübergreifend funktionieren wird, dann macht es auch Sinn, ein Dach für verschiedene Genres und Sparten zu haben.

Im Kulturrat sind unterschiedliche Akteure vertreten: Sie als Leiter von JenaKultur sind eher Arbeitgeben, aber es gibt auch Künstlerinnen und Künstler sowie Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Ist es schwer, da gemeinsame Positionen zu vertreten?

Das finde ich nicht. Es kommt darauf an, dass wir alle miteinander im Gespräch sind für die Kultur. Ich bin tatsächlich eher auf der Arbeitgeberseite, auf einer kommunalen Seite. Aber JenaKultur ist eine Konstruktion, bei der ich es gewohnt bin, die Interessen verschiedener Sparten zu moderieren. Es gibt innerhalb des Kulturrats eine Gruppe der Kulturamtsleiterinnen und –leiter, damit sind die auch Mitglied und ermöglichen Gespräche in Richtung Kulturverbände und Landesregierung. Wenn Sie zurückschauen auf den ältesten Kulturrat in Nordrhein-Westfalen: Der arbeitet schon seit 20 Jahren sehr erfolgreich und ist sehr anerkannt. In anderen Bundesländern merkt man, dass es diesen Bedarf in der Corona-Situation ganz stark gibt.

Was haben Sie in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich in die Debatte einbringen können?