Kulturminister Thüringen: "Wir müssen die zweite Welle brechen"

Hoff lobte die bisherigen Anstrengungen der Theater, Kinos u. a. Kulturinstitutionen. Die Hygienemaßnahmen, die sie entwickelt hätten, seien gut. "Das hat uns in diesem Sommer ermöglicht, ein weitgehend normales Leben zu führen." Das genüge in der aktuellen Situation aber nicht mehr. Es gebe gerade eine zweite Welle. "Da brauchen wir einen Wellenbrecher", so Hoff. Aber Museen könnten auch im Lockdown weiter forschen und Ausstellungen vorbereiten. Außerdem bleiben laut dem Kulturminister in Thüringen Galerien und Orte für kulturelle Jugendbildung geöffnet.