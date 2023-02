Die Bewerbung für den Preis ist unkompliziert über ein Online-Formular möglich. Die Vereine können ihren Namen selbst in den Ring werfen, aber auch die Kulturinstitutionen, die von ihnen unterstützt werden, sind eingeladen, Vorschläge zu machen. Mit dieser Art von Würdigung nehme Thüringen eine Vorreiterrolle bundesweit ein, sagt Ulrike Petzold vom Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland. Sie hat den Aufbau des Landesnetzwerks in den vergangenen Monaten begleitet. "Es ist wirklich beachtlich, dass es in Thüringen ganze 500 Kulturfördervereine gibt. Auf 100.000 Einwohner kommen hier im Schnitt 23 solcher Vereine, bundesweit sind es nur 20", so Petzold.