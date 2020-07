Derzeit hat die Stiftung bereitsdie Leitung von zwei Museumsbetrieben – und zwar bei den Dornburger Schlössern und dem Kirms-Krackow-Haus. Grundsätzlich begrüßen wir diesen Vorschlag, museale Einrichtungen und die Liegenschaften wieder zusammenzufassen. Das ist in jedem Fall sinnvoll. Bei den übrigen deutschen Schlösserverwaltungen sind fast überall die musealen Einrichtungen und die Liegenschaften in einer Hand. Thüringen ist die einzige Ausnahme, wo das nicht so gestaltet ist. Dazu muss man wissen, dass es in Thüringen einen Unterschied gibt, weil wir hier unglaublich reichhaltige und große Sammlungen in unseren Museumseinrichtungen haben. Insofern muss man eine Sonderlösung finden und kann nicht beispielsweise die bayerische Schlösserverwaltung als Blaupause verwenden.

Das alte der drei Dornburger Schlösser bei Jena Bildrechte: IMAGO