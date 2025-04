Nicht nur auf dem Brocken, auch in Weimar ist zur Walpurgisnacht am 30. April 2025 der Teufel los! Der treibt ja in Goethes berühmtestem Stück durchgängig sein Unwesen. Nun steht das Werk im Zentrum eines Themenjahres, das die Klassik Stiftung ausgerufen hat, um die Ankunft von Goethe in Weimar vor 250 Jahren zu feiern. Da hatte er bereits erste Entwürfe für den "Faust" im Gepäck. Ein facettenreiches Werk, mit dem Schülerinnen und Schüler heute eher fremdeln, im Themenjahr soll es neu gelesen und gedeutet, aufgeführt und sogar gefeiert werden.