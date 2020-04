Da Montag der klassische Schließtag für die Museen ist, öffnen nur wenige Häuser direkt am ersten Tag ihre Türen. Hier sind etwa das Grenzmuseum Schifflersgrund, das Stadtmuseum Camburg oder auch die Leuchtenburg zu nennen. Am Dienstag folgen unter anderem das Museum St. Marien in Mühlhausen und die Nordhäuser Traditionsbrennerei. Und in den kommenden Tagen folgen schrittweise immer mehr Häuser: Am 29. April öffnet die Heidecksburg in Rudolstadt, am 1. Mai wollen die Meininger Museen wieder Publikum begrüßen, am 4. Mai öffnen das Bauhaus-Museum in Weimar und das Museum auf der Wartburg. Viele Museen haben allerdings geänderte Öffnungszeiten, hier sollte man sich individuell informieren.