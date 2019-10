Das 62. Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, kurz: DOK Leipzig, beginnt! In unserem MDR KULTUR-Live-Ticker halten wir Sie in den kommenden Tagen über die aktuellen Geschehnisse rund um das Filmfestival auf dem Laufenden.



Eröffnet wird das DOK Leipzig heute Abend mit der Weltpremiere des Dokumentarfilms "Das Forum", in dem es um das Weltwirtschaftsforum im Schweizer Ort Davos geht. Der Film gewährt einen Blick hinter der Kulissen des Weltwirtschaftsforums. Er läuft im Internationalen Wettbewerb und wird 18:30 Uhr in der Osthalle des Hauptbahnhofs gezeigt.