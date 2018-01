Nach dem Missbrauchsskandal um den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein haben hunderte Hollywood-Stars eine Initiative gegen sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz gestartet. Die mehr als 300 Schauspielerinnen, unter ihnen Meryl Streep, Cate Blanchett und Natalie Portman, fordern in einem in der "New York Times" und der spanischsprachigen "La Opinión" veröffentlichten Brief ein Ende der Straflosigkeit in Fällen sexueller Belästigung und sexueller Gewalt.