Eine Theorie besagt, dass Ike Turner Angst hatte. Dass sich seine Angst bereits an jenem Tag anno 1960 manifestiert hatte, als er seine Band Ike Turner & The Kings of Rhythm in The Ike & Tina Turner Revue umbenannte. Dass Ike sich fürchtete, weil er nicht mehr Ike Turner war, der schärfste schwarze Gitarrist seiner Zeit, der mit dem Song "Rocket 88" knapp zehn Jahre zuvor den Rock ’n’ Roll erfunden hatte. Sondern nur noch der Mann an der Seite der jungen Frau, auf die sich jetzt die Augen des Publikums richteten. Und dass ihm deshalb gelegentlich die Hand ausrutschte, wie er später wenig reuevoll einräumte. Soweit die eine Theorie: dass Ike Turner eigentlich ein armer Wicht war, der nicht anders mit seinen Ängsten umgehen konnte.

Zweimal die Nase gebrochen

Ike und Tina Turner, 1966 Bildrechte: dpa Die andere Theorie lautet, dass Ike Turner, der hagere Bandleader mit dem Goldkettchen und dem Porno-Schnäuzer, ein übler Dreckskerl und Frauenschläger war. Aber es gibt keine Theorie ohne Fakten, und Ike Turner hatte seiner Frau Tina während ihrer Ehe nachweislich mindestens zweimal die Nase gebrochen. Tina Turner, die in St. Louis, Missouri, mit blutjungen 17 Jahren erstmals für ihn gesungen, Tina Turner, die den Superhit "Nutbush City Limits" geschrieben, Tina Turner, von der sich Mick Jagger 1966 in London die Stage-Moves abgeguckt hatte. Tina Turner, die ihren kehligen Shouter-Stil, der Ike und seiner Gitarre den Schneid abkaufte, so beschrieb: "Ich wollte nie, nun ja, feminin klingen, so wie die Girl-Group-Sängerinnen, die damals angesagt waren. Anfangs hatte Ike fast nur Männer als Vokalisten, und so wie sie wollte ich auch klingen. Und als ich dann für ihn sang, orientierte ich mich an Sängern wie Ray Charles oder Sam Cooke."

Ich hatte eigentlich nie weibliche Vorbilder. Tina Turner

Wiederauferstehung als Rock-Diva

Kaum zu glauben, dass diese Frau nach ihrer Flucht vor Ike Turner aus dem Hilton in Dallas, Texas im Juli 1976 erst sechs Jahre später wieder einen neuen Plattenvertrag in den USA abschließen konnte. Und sich vom 60s-Pop-Star in die schwarze Rock-Diva der Achtziger verwandelte: mit Millionenhits wie "Private Dancer", "What’s Love Got to Do With It", "We Don’t Need Another Hero" oder "Simply the Best" – Soul-Schlager für die ganz großen Arenen, in denen sie als Mischung aus Etta James und weiblichem Bruce Springsteen wiederauferstand.

Tour durch Talkshows