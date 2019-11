"Wir als Band haben mittlerweile ein fast intuitives Level der Zusammenarbeit erreicht. Was zwischen uns fünf passiert, ist sehr kraftvoll", erzählt Staples. Aus dieser Situation heraus seien die neuen Songs entstanden. Für die Band sei es wichtig gewesen, den Fokus auf das Menschliche, das Körperliche und den Moment zu legen. Außerdem, so Staples, finde er das sehr progressiv: "Wir sind alle so sehr mit unserer Technik verbunden und das hört man auch in der Musik, die heute gemacht wird. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Aber wir fanden es am interessantesten, einen Raum für uns und diese Songs zu schaffen."

In fünf Wochen ein ganzes Album

Albumcover: "No Treasure But Hope" Bildrechte: dpa In gerade mal fünf Wochen hat die Band die neuen Songs aufgenommen und gemischt, eine eher ungewöhnliche Vorgehensweise für die Engländer. Das hat selbst den Sänger überrascht. "Wir haben uns getroffen und ein bisschen an den Songs gearbeitet. Danach hat jeder für sich die Ideen weiter entwickelt", so Staples. "Beim nächsten Mal haben wir beschlossen, dass wir nicht länger als fünf oder sechs Tage im Studio verbringen wollen. Danach ging alles rasend schnell, es war wie ein Feuerwerk."



Vor allem im Vergleich zum letzten Album wirken die Stücke leicht zugänglich, ohne Brillanz oder Tiefe einzubüßen. Es gibt sogar beschwingte, mediterran anmutende Momente inklusive Bouzouki, wie in "Pinky in the daylight" – dem ersten "richtigen" Liebeslied, das Staples geschrieben hat.

"Als mir die Idee für den Song gekommen ist, war das so unkomplizert und so fröhlich, daran bin ich gar nicht gewöhnt. Aber ich vertraue immer meiner Idee, also habe ich mich daran gehalten", so Staples. Außerdem: Die restlichen Stücke auf dem Album seien ganz anders, zum Teil sehr düster, so der Sänger. "'Pinky' balanciert das ein bisschen aus."

Intime Stimmungslieder

Intuitive Wärme durchfließt die Stücke auf "No Treasure But Hope". Die üppigen Melodien werden mal von Klavierakkorden, mal von einem Vibraphonteppich getragen, ergänzt von einer grazilen Gitarre und erhabenen Streicher- und Bläsersätzen.