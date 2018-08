Die Inszenierung von "Macbeth" am Deutschen Nationaltheater. Bildrechte: Candy Welz

Die Inszenierung von "Macbeth" in der Regie von Christian Weise ist einer der Höhepunkte des Kunstfestes Weimar und zugleich Auftakt der neuen Spielzeit am DNT. In den Hauptrollen sind unter anderen die Stars Corinna Harfouch und Susanne Wolff zu sehen. Das Stück bietet eine besondere zeitgenössische Auseinandersetzung mit Machtspielen und hat außerdem ein sehr spannendes, handgemaltes Bühnenbild der Künstlerin Julia Oschatz. Die Premiere am 18.08. ist bereits ausverkauft, es gibt aber noch Karten für den 19.08. sowie weitere Termine in diesem Jahr.