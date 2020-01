Tobias Haberl: Ich befürchte, er würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste oder geahnt hätte, in welche Richtung das noch geht. Seine Kritik vor gut hundert Jahren bezog sich ja darauf, dass durch den Verlust von Religion, von Spiritualität, Mystik, wir im Begriff sind, eigentlich alles durch Berechnen beherrschen zu können. Ich glaube trotzdem, er hatte keine Ahnung, dass wir hundert Jahre später nicht nur Gott in einer säkularen Welt – oder vielleicht sogar jegliche Transzendenz – entsorgt haben, sondern inzwischen fast jede menschliche Regung und jeden Aspekt des Lebens versuchen zu quantifizieren und zu evaluieren.



Wir berechnen die Regenwahrscheinlichkeit inzwischen in fünf Minuten Intervallen. Sehr, sehr viele Menschen evaluieren ihre Schlaf-Performance. Es gibt Garantie-Wahrscheinlichkeiten für den Orgasmus, wenn man sich dieses oder jenes am Liebesspielzeug besorgt. Das Problem ist, wer böse Überraschungen verhindern möchte, verhindert gute immer gleich mit. Und das ist so ein bisschen das Problem, in dem wir in der westlichen Welt stecken. Dass wir verlernt haben, das Leben als Gnade, als Geschenk, als Wundertüte zu begreifen, wo man prägende Erfahrungen nicht auf Knopfdruck bestellen kann,