Der Dramaturg und Kulturmanager Tobias Wolff soll neuer Intendant der Oper Leipzig werden. Das teilte die Leipziger Stadtverwaltung am Dienstag mit. Sein Amt soll Wolff ab der Spielzeit 2022/2023 antreten – damit ist er der Nachfolger des bisherigen Intendanten Ulf Schirmer. Die Stelle ist auf zunächst fünf Jahre befristet, offizieller Amtsantritt ist der 1. August 2022. Für die höchste Position am drittältesten Opernhaus Europas gab es insgesamt 29 Bewerbungen.

Wolff wurde 1975 in Koblenz in Rheinland-Pfalz geboren. Er studierte Musikwissenschaften und Bratsche in Cambridge, Essen und Düsseldorf sowie Internationales Management an der Handelshochschule Leipzig.