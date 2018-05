Arthur Millers Stück "Tod eines Handlungsreisenden" erzählt von der dunklen Seite des American Dream: von jenen Menschen, die den Aufstieg immer wollen, aber ihn doch nie hinbekommen und in ihrer kleinen Existenz gefangen bleiben. Im Mittelpunkt steht Willy Loman, Handlungsreisender, Familienvater und, ja, irgendwie auch ein Versager. Um diese im Grunde karthasische Figur herum organisiert sich in Chemnitz das Stück.

Dirk Glodde (Willy Loman), Philipp Otto (Onkel Ben) in "Tod eines Handlungsreisenden". Bildrechte: Dieter Wuschanski

Loman wird gespielt von Dirk Glodde, der die Figur bis in seine letzten Verästelungen durchdringt. Am Anfang steht er noch im ordentlichen Nadelstreifenanzug auf der Bühne, am Ende dann im ziemlich zerzausten Freizeithemd. Hat Loman zunächst das beste Auto der Welt, ist es im nächsten Moment das schlechteste, weil irgendwas nicht funktioniert. Seine Söhne haben entweder unglaubliches Potenzial, oder sind faule Versager - zwischen diesen Extremen schwankt Loman hin und her. Und auch wenn Regisseur Christian Knödler sich eng an die Vorlage von 1949 hält - gerade diese Sprunghaftigkeit lässt einen immer wieder auch an den aktuellen US-Präsidenten denken.