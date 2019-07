Die Beerdigung von Brian Jones findet am 10. Juli 1969 in seiner Geburtsstadt Cheltenham statt. Warum der Musiker mit gerade mal 27 Jahren sterben musste, wie es zu diesem ominösen Tod im eigenen Swimmingpool wenige Tage zuvor gekommen ist, das ist zu diesem Zeitpunkt unklar – und das ist es bis heute. Aber Fakt ist, und das fällt an diesem Tag auf: die berühmten Ex-Kollegen Mick Jagger und Keith Richards fehlen. Jagger kann sich immerhin noch mit Filmarbeiten entschuldigen, weiß Biograph Paul Trynka – Richards nicht einmal das.

Musikalisches Interesse von Kindesbeinen an

Brian Jones (r.) mit den anderen Mitgliedern der "Rolling Stones". Bildrechte: IMAGO Schon als Kind interessiert sich Jones für die Musik. So soll das Spielen auf der Klarinette vor allem gegen sein Asthma helfen, soll die Gitarre, auf der er dann sein Können zu Gehör bringt, seine Lebenspläne realisieren. Er will live spielen, am liebsten Blues, eine Band zusammenstellen. Jones hört Schallplatten ab, um zu lernen, wie es die anderen machen und sucht nach allen möglichen Gelegenheiten, um aufzutreten. 1962 erleben ihn Jagger und Richards als Gast von Alexis Korner in London. Und sind hingerissen.

Bald darauf gibt es die "Rolling Stones" Der Name – Jones Werk. Er bestimmt auch die Spielregeln in der Band und wo es musikalisch langgehen soll.

Jones als Lehrmeister für Jagger

Ginger Baker, Mitglied der Supergroup Cream, erinnert sich, wie Brian alle Showeinlagen gebracht habe. "Jagger stand da rum und sang, während Brian mit der Gitarre ins Publikum rannte." Baker meint, Mick Jagger habe das von Brian gelernt, Stück für Stück.

Brian war vielmehr ein Musiker, als es Jagger jemals sein wird – obwohl Jagger ein überragender Ökonom ist. Ginger Baker, Mitglied der Supergroup Cream

Harold Pendleton, Manager des Londoner Marquee-Clubs, sieht in Jones obendrein den Schöpfer des Stones-Images. Nach ihm sei Jones das Genie der Stones gewesen. "Die äußerst brillante Idee, sich als Opposition zu den Beatles zu positionieren, stammte von ihm – auch, dass sie mit einem missgelaunten Gesichtsausdruck in Straßenklamotten auf der Bühne standen," so Pendleton. Es sei alles ein ausgeklügelter Marketingplan gewesen.

Schein der Zufriedenhei

Brian Jones gemeinsam mit Yoko Ono und John Lennon. Bildrechte: imago/ZUMA Press Der Erfolg ist da – alles scheint bestens. Aber es scheint nur so. Brian Jones sagt damals schon, dass seine Zukunft als Rolling Stone ziemlich ungewiss sei. "Mein Lebensziel war es auch nie, Popstar zu werden. Ich genieße es, aber es befriedigt mich nicht.



Das Binnenklima in der Band, die Konkurrenz, machen Jones zu schaffen. Einen Hit wie "Satisfaction" schreiben nun mal Mick und Keith und nicht Brian. Zudem hat der Musiker ein gewaltiges Drogenproblem. Das ramponiert seine Gesundheit, sein Ansehen, seine Kreativität. Mick Jagger erklärt, dass auch Keith und er damals Drogen nahmen.

Aber Brian nahm zu viele Drogen und das falsche Zeug und er funktionierte als Musiker nicht mehr. Mick Jagger, Sänger der "Rolling Stones"

Er sei am Ende nicht mehr besonders interessiert daran gewesen, etwas zu den Rolling Stones beizutragen.

Ein bitteres Ende