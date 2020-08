Die Ursache für dieses seltsame touristische Verhalten findet sich in einem Brief, den Christian Bernhard Tauchnitz 1843 an Englands Dichter und Verleger richtet. Darin schrieb Tauchnitz: "Der Wunsch, neue englische Werke in der Originalsprache in Deutschland zu veröffentlichen, die von den Autoren sanktioniert sind, ist der Grund, warum ich mich an Sie wende. Dafür wollen sie mir die Genehmigung erteilen, meine Ausgabe in Europa zu veröffentlichen. Ich erheische in keiner Weise das Recht, meine Ausgabe in England zu vertreiben." Weshalb gesetzestreue Reisende die Bücher vorsichtshalber über Bord werfen.