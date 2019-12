John Ronald Reuel Tolkien Bildrechte: dpa

Die wachsende Kinderschar in der Familie spitzt Tolkiens Fabulierlust, Witz und Einfallsreichtum merklich an. Die Briefe werden länger, Geschichten entstehen. So muss der Weihnachtsmann 1925 ins Klippenhaus am Ende der Welt beim Nordpol umziehen – wegen seiner Zipfelmütze: "Sie flog davon und blieb an der Spitze des Nordpols hängen. Obwohl ich ihm sagte, er solle es bleibenlassen, kletterte der Nordpolarbär bis zur dünnen Spitze hinauf, um die Mütze zu holen – und das hat er auch geschafft. Aber die Nordpolspitze ist mitten entzweigebrochen und auf das Dach meines Hauses gefallen, und durch das Loch plumpste der Nordpolarbär und der ganze Schnee rutschte vom Dach ins Haus hinein und ist geschmolzen."



Der Nordpolarbär wird zur helfenden Tatze des Weihnachtsmannes, wenn er auch in den Augen des "Father Christmas" zu gefräßig und gelegentlich zu faul ist. Ab und an kommentiert er die Briefe des Geschenkeverteilers.