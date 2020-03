Autor Tom Kummer "Von schlechten Eltern": Ein Versuch, den Tod literarisch zu verarbeiten

Tom Kummer ist vielleicht so etwas wie der böse Bube des deutschen Pop-Journalismus. In den 90er-Jahren wurde er mit seinen offensiv und zugleich sehr persönlich geführten Interviews berühmt. Gespräche mit Sharon Stone, Charles Bronson oder Brad Pitt wurden in Zeit, Spiegel oder Tempo veröffentlicht. Diese Interviews aber, so wurde dann ab dem Jahr 2000 bekannt, waren an vielen Stellen gefälscht oder wiederum aus anderen Interviews abgeschrieben. Ein Riesenskandal, der Tom Kummer bis heute anhängt – den man aber vielleicht ausblenden sollte, wenn man nun den Schriftsteller Tom Kummer und seinen neuen Roman "Von schlechten Eltern" liest.

von Jörg Schieke, MDR KULTUR-Literaturkritiker