Für Tom Tykwer bedeutete die Auseinandersetzung mit der Serie "Babylon Berlin" auch eine intensive Auseinandersetzung mit der damaligen Zeit. Der Regisseur sagte bei MDR KULTUR, dass man seiner Meinung nach nicht von den "Goldenen Zwanzigern" sprechen kann, da die Armut, gerade in Berlin, gewaltig war und die "Stadt immer am Rande des Elends vor sich hingelebt hat". Zwischen 1926 und 1929 war die Inflation jedoch erstmals gebannt und die Leute konnten "zum ersten Mal überhaupt Hoffnung hatten darauf, dass dieses komische Experiment, das man 'Demokratie' nannte, zu irgendwas führen kann", so der Filmemacher weiter.

Tom Tykwer bei den Dreharbeiten von "Babylon Berlin" mit Liv Lisa Fries (links) und Irene Böhm. Bildrechte: Frédéric Batier/X Filme

Die Bedrohung durch den Nationalsozialismus war damals, gerade in Berlin, noch nicht spürbar, meint Tykwer und weiter: "De facto hatte kein Mensch die überhaupt auf dem Radar! Die waren eine völlige Splitterpartei. Das waren irgendwelche Bekloppten, die in München im Hinterzimmer in der Kneipe rumsaßen, in München vielleicht schon Spuren hinterließen, aber in Berlin nicht ernstgenommen wurden als irgendeine politische Potenz. Und man hat nicht darüber geredet. Das wurde so mit einem Achselzucken weggemacht."



Dies stellte den Regisseur auch in der Arbeit mit den Schauspielern vor besondere Herausforderungen. Ihr heutiges Wissen um den weiteren Verlauf der Geschichte mussten sie für die Rollen ausblenden: