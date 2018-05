Autor von "Fegefeuer der Eitelkeiten" Schriftsteller Tom Wolfe ist gestorben

Der amerikanische Schriftsteller Tom Wolfe ist tot. Wie seine Agentin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, starb der Autor und Journalist am Montag in einem Krankenhaus in Manhattan. Er wurde 87 Jahre alt. Weltruhm erlangte er mit seinem Roman "Fegefeuer der Eitelkeiten".

Er spaltete die Meinungen

Tom Wolfe im Jahr 2013. Bildrechte: dpa Der 1931 geborene Schriftsteller polarisierte die Menschen. Auf der einen Seite verkaufte er Millionen Bücher und scharte eine treue Fangemeinde um sich, auf der anderen Seite legte er sich immer wieder mit dem literarischen Establishment an. So warf ihm sein Kollege John Irving einst "Geschwätzigkeit" vor und gab an, Wolfes ersten Roman "Das bonbonfarbene tangerinrot-gespritzte Stromlinienbaby" aus dem Jahr 1965 nie zu Ende gelesen zu haben.

Die Mutter führte ihn in die Künste ein

Der Autor wurde in Richmond im US-Bundesstaat Virginia geboren. Er war das Kind einer wohlhabenden Professoren- und Plantagenbesitzer-Familie. Zur Kunst kam er über seine Mutter, die die Interessen des Jungen förderte. Sein Studium absolvierte er an der Elite-Universität Yale, bevor er eine Karriere als Journalist bei verschiedenen Zeitungen begann. So arbeitete er für das "Esquire Magazin", der "New York Herald Tribune" und der "Washington Post".

Arbeit als Journalist

Dabei gilt er als Miterfinder des "New Journalism", einer Form der Schriftstellerei, die literarische und nichtfiktionale Elemente mischt und die eine ganze Generation folgender Journalisten beeinflussen sollte. Mit seinen Werken erarbeitete er sich außerdem den Ruf eines Gesellschafts- und Zeitdiagnostikers, der zu jedem Jahrzehnt seine eigenen, literarischen Kommentare anfertigte.

Zuwendung zu Romanen

Ab Ende der 70er-Jahre widmete sich Wolfe, der meist immer in einem weißen Anzug auftrat, vermehrt dem Schreiben von Romanen. Sein größter Erfolg war dabei das Werk "Fegefeuer der Eitelkeiten" aus dem Jahr 1987, in dem er den Aufstieg und Fall eines Investmentbankers beschreibt. Elf Jahre später folgte "Ein ganzer Kerl" und im Jahr 2004 veröffentlichte er den Roman "Ich bin Charlotte Simmons". Sein letztes Buch "Back to Blood" erschien 2012. Für seine literarischen Arbeiten gewann er im Laufe der Zeit mehrere Preise, so auch den "American Book Award" für "Die Helden der Nation", welche die Grundlage für den Kinoerfolg "Der Stoff, aus dem die Helden sind." bildete.

In den vergangenen Jahren hatte sich der 87-Jährige, der nie leugnete, auch ein eitler Selbstdarsteller zu sein, zunehmend von der Öffentlichkeit zurückgezogen.