Es ist ein verdammt spannungsgeladenes Jahr für die Vereinigten Staaten, dieses 1968: Den Amerikanern dämmert, dass sie ihre Söhne im Vietnam-Krieg sinnlos verheizen lassen; die meisten Soldaten sind junge Afro-Amerikaner. Immer mehr Schwarze lehnen sich umso mehr auf gegen Diskriminierung und fordern gleiche Rechte für alle. "Black Power" gewinnt zusehends an Kraft.

Afro-Amerikas Seele kocht aber geradezu über, als ein gerichtsnotorischer Rassist Anfang April Martin Luther King ermordet: In mehr als 110 Städten kommt es zu Krawallen, insgesamt 39 Menschen werden getötet, etwa 2.000 verletzt, 10.000 verhaftet.

Die US-amerikanischen Sprinter und Aktivisten Tommie Smith (re.) und John Carlos (1968). Bildrechte: dpa Auch auf Sport-Stadien greift der Furor über. Zahlreiche schwarze Athleten reihen sich in die Bürgerbewegung ein, etwa in das "Olympic Project for Human Rights" (OPHR), eine Organisation, die sich für einen Boykott der anstehenden Olympischen Spiele in Mexiko stark macht. Zwei der bekanntesten OPHR-Aktivisten sind Tommie Smith und John Carlos.



In wenigstens einem Punkt gibt das IOC nach: Es schließt die Apartheid-Staaten von den Spielen aus. Das reicht, um die meisten Kritiker des umstrittenen Brundage-IOC zu befrieden. An einen Boykott der Spiele ist in den USA jedenfalls nicht mehr zu denken. An ein großes Zeichen aber schon. Wenn es für einen Boykott schon nicht reicht, dann soll Olympia wenigstens dienen als Bühne für eine weithin wahrnehmbare Geste des Protestes.

Sieg in Mexiko: Ein politischer Job

Für Amerikas Top-Sprinter Smith und Carlos ist ein Sieg in Mexiko also nicht nur sportliche Herausforderung. Er ist auch politische Aufgabe. John Carlos stellte damals sarkastisch fest:

Wenn ich es gut mache, werde ich gestreichelt und mit Erdnüssen gefüttert, und sie sagen auf einmal 'good boy' zu mir. John Carlos

Nun wollen sie den herablassenden weißen Männern, von beinharten Rassisten zu schweigen, kräftig in die Suppe spucken.

Doch von diesem großartigen Lauf spricht am Ende dieses Tages kaum noch jemand. Denn am Abend jenes 16. Oktober holen die beiden Amerikaner dann bei der Siegerehrung zur verabredeten Geste aus - und treten damit eine globale Welle überschäumender Erregung los.

Zwei Fäuste für die Menschenwürde

Kurz vor dem Zeremoniell, noch in den Katakomben des Olympiastadions, sprechen die beiden sich noch einmal ab. Zugleich weihen sie den Mann ein, dem gleich die Silber-Medaille um den Hals gehängt werden soll, Peter Norman. Als die drei in das Stadionrund treten, sehen zunächst nur sehr aufmerksame Beobachter, dass da was in der Luft liegt: Alle drei haben sich auf die Brust ihrer Trainings-Jacken einen Aufkleber des OPHR geheftet - als Zeichen des Protestes gegen das IOC. Carlos und Smith gehen barfuß über den Rasen, ihre Laufschuhe in der Hand. Später wird klar: Die Geste spielt an auf die Armut von Schwarzen in ihrem Land.

Mit hochgereckter Faust in schwarzem Handschuh demonstrieren Tommie Smith (mitte) und John Carlos (re.) für die "Black-Power"-Bewegung. Bildrechte: dpa Einer nach dem anderen wird auf das Siegerpodest gerufen. Erst Carlos. Dann Norman. Schließlich Smith. Nachdem die Männer ihre Medaillen empfangen haben, die US-Hymne erklingt, die Flaggen den Mast emporsteigen, senken die beiden Amerikaner den Kopf, recken dem "Star-Spangled Banner" stumm eine schwarz behandschuhte Faust entgegen - der eine seine rechte, der andere die linke.



Weltweit wird der "Black Power Salute" verstanden als das, was er ist: eine Manifestation der Solidarität mit all jenen, die gegen Rassismus und Apartheid kämpfen, sowie eine Kampfansage gegen das Amerika des verächtlich segregierenden weißen Mannes. Auch in der olympischen Welt zeigt die Geste Wirkung: Das IOC verweist Smith und Carlos umgehend des Olympischen Dorfes. Das eigene Team schließt sie aus seinen Reihen aus.

Die Macht des weißen Mannes schlägt zurück

Der Zugang zu großen Wettkämpfen in der Leichtathletik bleibt ihnen fortan versperrt. Sie werden geächtet, erhalten Drohbriefe, fühlen sich wie Aussätzige. Als Tommie Smith nach den Spielen zurückkehrt an sein College, so erzählt er später, habe er sicherheitshalber Seminare nur abends besucht:

Ich wollte nicht gesehen werden, wir hatten uns an die Front begeben, es war lebensgefährlich. Tommie Smith

Zu allem Übel liegt er zeitweilig sogar mit Carlos über Kreuz. Ursache ist ein Gerücht, wonach Carlos diese Geschichte herumerzählt: "Tommie hatte damals in Mexiko die Idee mit den schwarzen Handschuhen, und seine Frau hat sie uns besorgt - deshalb habe ich ihn gewinnen lassen." Kommentar des ehemaligen gemeinsamen Trainers dazu: Carlos, ein mieser Verlierer, er sei "Full of shit".

Nach der Protestaktion dürfen John Carlos (l.), und Tommie Smith (re.) nie wieder bei einem Wettkampf antreten. Barack Obama ehrte die Ex-Weltklasse-Sprinter mehrmals. Bildrechte: dpa Tatsache ist: Während andere Superstars des Sports später etwa mit einträglichen Werbeverträgen Kasse machen, müssen sich Smith und Carlos durchs Leben improvisieren. Beide versuchen es eine kurze Zeit noch als Football-Profis. Carlos verdingt sich anschließend bei einem Sportartikelhersteller, beim NOK, bei der Stadtverwaltung von Los Angeles. In späteren Jahren bietet er online Vorträge an, gibt Fitnesstipps, wirbt für seine Biografie und "Charlenes Hair Boutique". Tommie Smith findet erst einen Job als Coach am Oberlin College in Ohio, wo er zugleich das Fach Soziologie belegt. Als Soziologe lehrt er dann bis zu seiner Pensionierung am Santa Monica College in Kalifornien.

Black Power: Ein Revival?

Der "Black Power Salut" von Mexiko - er ging schnell als eine der gewaltigsten politischen Manifestationen in die Sportgeschichte ein. Vom ersten afro-amerikanischen Präsidenten der USA, von Barack Obama, wurden Smith und Carlos mehrmals geehrt. Auf dem berühmten Bild von der Geste in Mexiko wuchs historische Patina.

Doch seit zwei Jahren gewinnt es wieder Glanz, wirkt revitalisiert. Der Grund: immer wieder erschüttern Berichte von Gewalt gegen Schwarze das Land. Und wieder brechen daraufhin Unruhen aus. Politische Demonstrationen im US-Sport - nach dem Vorbild von Carlos und Smith - haben erneut Konjunktur.

Football-Spieler Colin Kaepernick (mitte) protestiert gegen den neuen alten Rassismus: Während der Hymne kniet er mit gesenktem Kopf nieder (2016). Bildrechte: dpa Colin Kaepernick, einer der bekanntesten Spielmacher im American Football, beginnt in der vorletzten Saison zu protestieren gegen alten neuen Rassismus, gegen weiße Polizisten, deren Revolver nur allzu locker sitzen, wenn sie auf Schwarze treffen. Der Quarterback kniet beim Erklingen der Hymne mit gesenktem Kopf nieder, statt respektvoll stehend eine Hand aufs Herz zu legen. Andere Football-Spieler tuen es ihm immer öfter nach - wohl wissend, dass viele (vor allem weiße) Fans politische Statements ihrer Stars übel nehmen. Donald Trump wünscht Kaepernick dorthin, wo gemeinhin der Pfeffer wächst, er empfiehlt ihm, sich doch "ein Land zu suchen, das besser zu ihm passt“.

Als sich Kaepernick dann auch noch eine wallende Afro-Frisur stehen lässt, dröhnen ihm immer öfter ebenso feindselige wie patriotisch klingende "USA! USA!"-Rufe von den Tribünen entgegen. Neue politische Kämpfe im Sport, die bislang, soweit zu übersehen, nur verbal, gleichwohl aber deftig ausgetragen werden. Immerhin: Kaepernick und wohl auch die meisten anderen Football-Stars, die wie er demonstrativ auf die Knie gehen, sie haben Millionen verdient, zumindest wirtschaftlich also ausgesorgt.