Gitarre von Henry Hübchen gekauft

Krahls Initiationszündung erfolgt 1963 durch eine Beatles-Single. Zusammen mit seinen Freunden Andrè und Peter Kahane hört er diese rauf und runter, die Gitarre der älteren Schwester wird zur Dauerleihgabe, bis er eine überteuerte von Henry Hübchen abkauft.

Passfoto von Toni Krahl aus den 60ern Bildrechte: imago images / Kai Horstmann Nach dem Knast hat Krahl erste eigene Bands. Natürlich wird zunächst nachgespielt, was das Zeug hält. 1975 steigt er bei City ein, die einen neuen Sänger suchen. Krahl hat Glück, die Band wird ihm zur eigentlichen Heimat, der Song "Am Fenster", eigentlich ein Demo, das lange rumdümpelte, wird zum zunächst heimlichen dann unheimlichen Hit in Ost und West.



Das Debütalbum erscheint im Westen ein paar Wochen früher als im Osten und die Band soll sogar im Westen spielen. Plötzlich scheint die Welt offen zu sein, im Westberlin empfängt sie der RIAS-Moderator und Ostrockexperte Olaf Leitner, das Konzert im Kant-Kino ist ausverkauft und wird ein Triumph. Barry Graves, Co-Autor des Rock-Lexikons, bezeichnet City als "gesamtdeutsche Sensation". In Hamburg muss Schlagzeuger Klaus Selmke stellvertretend für die ganze Band die käufliche Liebe probieren, kann dann aber doch nicht so recht, weil die Liebesarbeiterin ein Album auflegt, das er gut kennt: "Am Fenster".

Staatssicherheit war dicht dran

Natürlich spielen auch Staat und Stasi eine Rolle, City holen Valuta ins Land, man hat Krahls Geschichte jedoch nicht vergessen und die Stasi als Eckermann, wie es bei Biermann hieß, sitzt von Anfang an bei City am Tisch: Es ist Traudl, die Managerin der Band und spätere Frau von Geiger Gogow. Krahl schreibt dazu: "So kam Traudl, die eigentlich Ehrentraut hieß, zu der Ehre, besungen zu werden. Übrigens zweimal. Einmal mit ihrem Rufnamen und einmal mit ihrem – wie sagt man dazu? – informellen Namen nämlich Irina. Das zweite Mal allerdings viele Jahre später bei dem Lied 'Mir wird kalt dabei'." Beide Songs schaffen es in die DDR-Charts: "Traudl" 1978 und "Mir wird kalt dabei" 1984. Georgi Gogow, Klaus Selmke, Fritz Puppel, Toni Krahl mit Nachwuchs an der Schönhauser Allee Bildrechte: imago images / Gueffroy

Immer weitermachen

Die Band City spielt seit einigen Jahren wieder mit Geiger Georgi Gogow Bildrechte: dpa Nach der Wende gründet Krahl mit Klaus Selmke K&P Records, das Debüt von Herbst in Peking wird veröffentlicht, die Inchtabokatables tauchen auf, man erlebt so manche Schlappe, hält durch, spielt sich nach ein paar mageren Jahren wieder auf größere Bühnen. Einfach weitermachen ist die Devise. Auch weiter neue Alben mit relevanten Songs aufnehmen, um nicht zur Oldie-Kapelle zu verkommen.



Und so zeigt Krahl auch, wie man in beiden Systemen aufrecht und würdevoll sein Ding machen kann wenn man sich den offenen Blick bewahrt, wie man Platten verkaufen kann ohne seine Seele zu verkaufen und wie es gelingen kann, bei sich und also auch bei den Fans zu bleiben.