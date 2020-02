Halle Neue Vorwürfe gegen TOOH-Chef Rosinski

Kurz vor der Entscheidung über eine mögliche Vertragsverlängerung von Geschäftführer Stefan Rosinski an den Bühnen Halle sind neue Vorwürfe gegen ihn öffentlich geworden. Eine leitende Mitarbeiterin der Bühnen Halle (Name ist der Redaktion bekannt) wirft Rosinski "Hetzereien" gegen Kolleginnen und Kollegen vor. Das geht aus einem Schreiben von ihr an den Aufsichtsrat der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle (TOOH) hervor, das MDR KULTUR vorliegt.

"Vertrauensvolle Informationen absichtlich gestreut"

Darin wirft die Mitarbeiterin Rosinski außerdem vor, dass er, nachdem sie erkrankt war und eine Therapie begonnen hatte, mit ihrer Krankheit in großer Runde hausieren gegangen sei und sich abfällig über sie geäußert haben soll. Rosinski habe "vertrauensvolle Information über meine Krankheit innerhalb mehrerer Abteilungen der TOOH absichtlich gestreut". Die Aussagen in ihrem Brief hat die Mitarbeiterin gegenüber MDR KULTUR noch einmal bestätigt.

Aufsichtsrat entscheidet am Dienstag