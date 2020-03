„Wenn man sich mit der Geschichte des Schlosses beschäftigt“, führt Uhde weiter aus, "stellt man schnell fest: Das war über Jahrhunderte immer so ein Ort, wo Leute was erfunden haben, die haben Freiräume gekriegt, da gab es viel Inspiration. Und wir versuchen sozusagen die Bedingungen zu schaffen, dass das wieder möglich sein wird."

Die Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, Hortensia Völckers, betont: "Das ist eine zivilgesellschaftliche – Bewegung - kann man fast sagen, dass sich eben Menschen, und das ist das Tolle an dem Köthener Projekt, aus so unterschiedlichen Milieus zusammengetan haben. Es waren Gastronomen, es waren Professoren, Leute aus dem Westen, aus dem Osten, ehemaliger Bürgermeister, jemand, der ein Musikfestival macht, aus der Universität." Also:

Mit Engagement und Energie hat Köthen überzeugt: 1,25 Millionen Euro bekommt das Projekt bis 2023 im Rahmen des Programms "Trafo – Modelle für Kultur im Wandel". Hortensia Völckers: "Kultur ist tatsächlich ein wichtiger Faktor fürs Zusammenleben. Man sagt das ja immer so. Manchmal denkt man sich, naja, ein Theaterbesuch, ein Konzertbesuch ist ja schön, aber so wichtig ist das auch nicht – der Arzt, die Bank, der Supermarkt, die Schule, tausendmal wichtiger – mag sein. Dennoch merkt man an der Stimmung in einer Stadt, ist sie depressiv oder ist sie mit dem Elan, was draus zu machen. Das kennt man ja aus dem eigenen Leben."