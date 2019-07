Es könnte eine wahre Geschichte sein

Gedreht wurde "Traumfabrik" in den ehemaligen DEFA-Studios in Babelsberg. Eine wahre Geschichte? Vielleicht – in den 60er-Jahren gab es hier deutsch-französische Ko-Produktionen. Dennoch: Man erfährt wenig über die Zeit und die DDR. Der Film idyllisiert die DEFA zu einem quasi exterritorialen Gebiet, was es Michael Gwisdek zufolge, der damals schon dabei war, irgendwie auch war:

Michael Gwisdek Bildrechte: imago images / APress "Für mich war es die Traumfabrik schlechthin, in einem Umfeld zu arbeiten, was mit Phantasie zu tun hat und in der Lage ist, Träume zu verwirklichen", so der Schauspieler, der im Film Emil als Großvater verkörpert.



Als Milou vor ihrer Abreise Emil noch einmal treffen will, platzt unverhofft die Weltpolitik in diese unpolitische Romanze. Es ist der 13. August 1961. Doch Emil gibt nicht auf. Er will seinen eigenen Film drehen – und dafür Milou als Darstellerin zurück nach Ostberlin holen.

Magie für die Generation Smartphone

Es ist eine komplett unglaubwürdige Geschichte, die hier erzählt wird, von dem gigantomanischen Filmprojekt "Kleopatra", mit dem Emil Milou nach Ostberlin zurücklockt. Ein keinen Kitsch scheuender Liebesfilm, der eine märchenhafte Magie entwickelt, auch und gerade für die Generation Smartphone. Mit Emilia Schüle als Tänzerin Milou ist der Film zum Schwärmen schön. Gerade in der heutigen Zeit sei die Liebe ein Konsumprodukt geworden, so der Regisseur von "Traumfabrik", Martin Schreier: "Wenn man sich Tinder anguckt, wo Menschen nach links in den Mülleimer geschoben werden oder nach rechts ins Bett, finde ich, dass dieser Wert der Liebe hochgehalten werden sollte."