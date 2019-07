Im Nationalpark Hainich sei deshalb die Buche an wasserarmen Standorten an den Grenzen ihrer Existenz, so der Nationalpark-Leiter Manfred Großmann. "Man muss sicherlich künftig auch noch auf mehr Baumarten und natürliche Entwicklung setzen." Für Großmann ist es ein Alarmzeichen, wenn sich selbst angepasste Waldbestände wie die Buchenwälder im Hainich unter den aktuellen Klimabedingungen verändern.

"Es bräuchte keine heftigen Gewitterschauer, sondern eher tage- oder wochenlange ergiebige Regenfälle, damit das Wasser auch in dem Bereich ankommt, aus dem die Bäume ihr Wasser ziehen", sagt Großmann. Es seien vor allem eher alte Buchen betroffen, Bäume, die 120 bis 140 Jahre alt sind und sehr große Kronen haben. "So eine Buche kann durchaus am Tag man 500 Liter verdunsten“, betont Großmann. "Wo sollen diese Mengen herkommen, wenn es in der letzten Zeit zu wenig geregnet hat und zu viel verdunstet ist?“