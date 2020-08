Fritz Tröger: "Lokführer Siegfried" Bildrechte: Verkehrsmuseum Dresden

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der Maler und Grafiker Fritz Tröger (1894-1978). Als Chronist des Alltags schuf er viele Werke mit Verkehrsbezug. War Tröger zu DDR-Zeiten geschätzt, geriet der Künstler nach 1990 allmählich in Vergessenheit. Das in den vergangenen Jahren zunehmende Interesse an DDR-Kunst rückt ihn nun wieder in ein größeres Interesse.



Seine Schaffenszeit von 1930 bis Ende 1970 bildet weitgehend den zeitlichen Rahmen der Arbeiten der insgesamt 20 Künstler, die in der Ausstellung zu sehen sind und alle einen biografischen Bezug zu Dresden haben. Die Ausstellung gliedert sich in die Kapitel zu den drei Epochen "1930er Jahre – Beginn und Skizzen", "1950/1960er Jahre – Arbeit und Erholung" sowie 1970/1980er Jahre – Mensch und Mobilität".