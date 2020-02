Alles beginnt nach einem Urlaub auf Rhodos, Anfang der 1970er Jahre. Sänger Udo Jürgens, offenbar beseelt, schreibt die Melodie in gerade mal 20 Minuten. "Ein Knaller!" – da ist er sich sicher. Aber noch fehlt der passende Text. Diverse Schlagerklischees werden verworfen. Zwei Jahre vergehen, dann endlich hat der Textdichter Michael Kunze die entscheidende Idee: Im Ruhrgebiet soll das Lied spielen, nicht auf einer griechischen Ferien-Insel.

Udo Jürgens erinnerte sich einst: "Ich hab's dann produziert, ohne Text und habe 'lalala' drauf gesungen. Dann kam er ins Studio, hat das gehört und hat gesagt: Mensch, lass mich eine halbe Stunde rausgehen vor die Tür. Dann kam er zurück, mit dieser Idee mit den Gastarbeitern, all diesen Geschichten, die in dem Lied drin vorkommen.

Über das Heimweh der Gastarbeiter

Gastarbeiter wurden in der Bundesrepublik seit Mitte der 1950er Jahre angeworben, um tatkräftig am deutschen Wirtschaftswunder mitzuwirken: Italiener und Spanier, Marokkaner und Türken oder eben Griechen. Ihr Heimweh, ihr Sich-Fremd-Fühlen thematisiert Jürgens in seinem Lied 1974. Sein wohl größter Hit, vielfach gecovert.

So auch vom griechische Reggae-Musiker Markos Koumaris. Dieser hat einige Jahre in Freiburg gelebt und das Lied mit seiner Band "Locomondo" aufgenommen. Koumaris bekennt sich ganz klar als Fan des Liedes:

Griechischer Wein ist, finde ich, eine Glanzleistung im Song-Schreiben. Ich mag dieses Lied sehr. In dieser Zeit, wo man einen Migranten erstmal misstrauisch anguckte, da kommt der Udo Jürgens her und singt ein Lied aus der Perspektive des Migranten. Markos Koumaris, Reggae-Musiker

Udo Jürgens (weißes Hemd) feiert im Mai 1975 in einer Taverne im griechischen Athen den Erfolg seines Liedes "Griechischer Wein". Bildrechte: dpa

Künstler-Wunsch vs. Publikums-Wahrnehmung

Selbst Griechenlands Ministerpräsident Konstantinos Karamanlis empfängt die Song-Schreiber Udo Jürgens und Michael Kunze, um Danke zu sagen. Wobei es nicht nur um die Thematisierung der Gastarbeiter-Problematik geht. Das Lied habe sowohl den Weinverkauf als auch die Urlaubsreisen nach Griechenland sprunghaft ansteigen lassen, sagt Sänger Udo Jürgens. "Das ist auch ein Grund, warum Karamanlis mich eingeladen hat. Weil das Land plötzlich zu einem Urlaubsparadies der Deutschen wurde."

Das deutet auf eine Differenz zwischen Künstler-Wunsch und Publikums-Wahrnehmung hin, was auch der Entertainer und Udo-Jürgens-Verehrer Götz Alsmann anmerkt: "Ich glaube, dass trotz der teilweise zu Herzen gehenden Zeilen und dem doch erstaunlich guten Sich-Reinfühlen in das Gefühl, bei den meisten, die die Platte gekauft haben, ein schöner Griechenland-Schlager rauskam. Ich denke, dass das für den damaligen Hörer, der Unterschied zwischen 'Griechischer Wein' und 'Akropolis adieu' nicht so groß war, wie Udo Jürgens das in der Rückschau gerne gehabt hätte."

Ein Lied für die unterschiedlichsten Menschen