Das Bewusstsein gibt es mehr und mehr, seitdem auch die ersten Rückgaben in den 1990er Jahren erfolgten, auch aus Museen. Adele Bloch-Bauer ist ein ganz berühmtes Beispiel und nach und andere. Das ist ein Bewusstsein, das es früher in der Form gar nicht gab. Was Italien und Deutschland angeht, war das vorgesehen im Staatsvertrag zwischen De Gasperi und Adenauer 1953, dass entsprechende Werke zurückgegeben werden. Aber man hat damals damit gerechnet, dass das alles innerhalb weniger Jahre abgewickelt sei. Dass tatsächlich noch so viele Werke ihren Eigentümer suchen, womit früher überhaupt niemand gerechnet hat, auch dass viele Dinge einfach über Jahrzehnte hinweg versteckt wurden, das ist etwas, was wir eigentlich erst seit wenigen Jahren wissen.