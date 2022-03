Die beiden Konzerte der Dresdner Philharmonie am 5. und 6. März ("Das Lied von der Erde") werden vom russischen Dirigenten Vasily Petrenko dirigiert. Auf dem Programm stehen Werke von Gustav Mahler und Alexander Zemlinsky. Als Antwort auf den Krieg in der Ukraine hat sich Petrenko deutlich positioniert: "Als Reaktion auf diese schrecklichen Ereignisse habe ich beschlossen, meine Arbeit in Russland auszusetzen, einschließlich aller zukünftigen Verpflichtungen als künstlerischer Leiter des Staatlichen Akademischen Symphonieorchesters Russlands 'Evgeni Svetlanov', bis der Frieden wiederhergestellt ist. Ich glaube an die Förderung von Freundschaft und Verständnis über alle Grenzen hinweg. Der Frieden muss so schnell wie möglich wiederhergestellt werden."

Der russische Dirigent Vasily Petrenko setzt seine Arbeit in Russland wegen des Krieges in der Ukraine aus. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

Jeweils zu Beginn der beiden Konzerte will sich Petrenko mit einem kurzen Statement an das Publikum richten. In einer Mitteilung der Dresdner Ohilharmonie erklärte er: "Die Tragödie, die sich in der Ukraine abspielt, ist bereits eines der größten moralischen Versagen und humanitären Katastrophen unseres Jahrhunderts. Die historischen und kulturellen Beziehungen zwischen dem russischen und dem ukrainischen Volk, auf die ich stolz bin, können niemals als Rechtfertigung für die russische Invasion herangezogen werden".

Die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha hat angesichts des Ukraine-Krieges ihre Kooperation mit russischen Museen auf Eis gelegt. Laut Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke werden alle Kontakte – postalisch, telefonisch und via E-Mail – ausgesetzt. "Es ist aufgrund der schrecklichen Situation undenkbar, mit staatlichen Institutionen in Russland weiterhin in Kontakt zu stehen und die begonnenen Projekte auch auf Arbeitsebene fortzusetzen", teilte Pfeier-Helke mit. Die Stiftung verurteilte den Angriffskrieg Russlands aufs Schärfste und solidarisiere sich mit den Menschen in der Ukraine und ihrem Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung.