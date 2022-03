Die Schriftstellerin, Übersetzerin und Lehrerin Svetlana Lavochkina, die 1973 im ukrainischen Saporischschja geboren wurde, setzt sich seit dem Angriff Russlands dafür ein, auf die Situation in der Ukraine hinzuweisen. Sie wolle ein Bewusstsein dafür schaffen, wie tapfer die Menschen um ihre Heimat kämpften, sagte sie gegenüber MDR KULTUR. Zivilististen, darunter ehemalige Kommilitonen und Freunde von Lavochkina, würden sich organisieren, um den ukrainischen Militäreinheiten zu helfen. "Ich bin direkt verbunden mit einem dieser Netzwerke in einem der Vororte von Kiew", erklärte sie. So bekäme sie Informationen aus erster Hand.

Lavochkina, die seit ihrem 26. Lebensjahr in Leipzig lebt, erklärte im Interview bei MDR KULTUR außerdem, dass sich ihre russischen Freunde für den Krieg schämen würden. "Es ist sehr wichtig, dass die Russen demonstrieren, protestieren und der Welt zeigen, dass sie etwas tun können. Das wird die Wurzel des Sieges in diesem furchtbaren Krieg", so die Schriftstellerin. Übersetzerin Svetlana Lavochkina hat in Deutschland auch eigene Texte veröffentlicht, wie "Puschkins Erben" und "Die rote Herzogin". Bildrechte: Pavel Gitin