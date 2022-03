Leider merke ich, dass jetzt generell auch die Kultur dadurch sehr unter Druck steht. Ich meine, ich bin Russin, in Russland geboren und aufgewachsen. Ich bin deutsche Staatsbürgerin. Aber natürlich werde ich für alle Russin bleiben – und das ist auch gut so. Ich will meine Identität dadurch jetzt nicht verstecken. Aber umso wichtiger finde ich, als Russin wirklich zu sagen, dass so ein Kriegsverbrechen heutzutage überhaupt nicht geht! Dass gerade das Land, wo ich aufgewachsen bin – Russland –, so eine Tat begeht, tut mir noch mehr weh. Und dass ich als Russin, die hier in Deutschland lebt, sogar mein eigenes Land fürchten muss, das macht mich wahnsinnig. Und natürlich das, was gerade in der Ukraine passiert! Ich habe so viele Freunde und Kollegen dort und engagiere mich seit 2014 für Völkerverständigung. Damals nach der Krim-Annexion habe ich ein Projekt initiiert, "Classic for Peace", bei dem ich ukrainische und russische junge Musiker zusammengebracht habe nach Deutschland. Wir haben ein super Projekt gemacht. Und jetzt … jetzt ist das alles bestimmt nicht mehr möglich.