Sergej Lochthofen Offener Brief zum Ukraine-Krieg: Thüringer Publizist hält Appell für naiv

In einem offenen Brief wenden sich zahlreiche Kulturschaffende und Intellektuelle in Deutschland an Bundeskanzler Olaf Scholz und fordern, keine schweren Waffen in die Ukraine zu liefern. Der Thüringer Publizist Sergej Lochthofen versteht das Anliegen, kritisiert jedoch die Forderungen. Lochthofen wurde in Russland geboren und arbeitete als Journalist in der DDR. Später gründete er die Thüringer Allgemeine und schrieb zahlreiche Bücher. Im Gespräch mit MDR KULTUR erklärt er, warum der Brief nicht hilft.