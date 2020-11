Der scheidende Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins Ulrich Khuon warnt davor, zu sehr auf die Öffnung der Theater in der aktuellen Phase der Corona-Pandemie zu beharren. Man müsse die hohen Infektionszahlen ernst nehmen, sagte Khuon im Gespräch mit MDR Kultur. "Wir haben es in der ganzen Corona-Diskussion es schon geschafft - aber nicht nur, weil wir gekämpft haben, sondern weil es auch eine Einsicht gibt, dass die Theater wieder an den Start müssen, sobald die Infektionszahlen das zulassen. Ich finde, das ist keine Misserfolgsgeschichte. Im Moment ist es sehr schwer, da offen dagegen zu demonstrieren, da kommt man ganz schnell in die Nachbarschaft der AfD. Schauspieler demonstrierten in Sommer in Dresden für mehr Unterstützung für die Kultur. Bildrechte: Tino Plunert

Die Demokratie sieht Ulrich Khuon durch die Vorschriften und Einschränkungen nicht gefährdet. Obwohl er einräumt, dass es schwierig sei, das alles zu handhaben und dass Fehler gemacht würden. An dieser Stelle könne man sich mit Briefen und Äußerungen bemerkbar machen. Außerdem erinnert der noch amtierende Präsident des Deutschen Bühnenvereins an die Sommer- und Herbstmonate. "Wir haben ja im August, September, Oktober alle gespielt wie die Wilden. Und jetzt im November bei diesen Zahlen gibt es schon Gründe, die man ernst nehmen muss."

Demokratische Aufgaben von Theatern

Die Theater spielen bei der Aufarbeitung von gesellschaftlichen Konflikten nach wie vor eine wichtige Rolle. Für Khuon sei wichtig, "dass Theater hineinhören, dass sie genau wahrnehmen, was in dieser zerrissenen Gesellschaft vor sich geht, dass sie das abbilden, das sind Offenheit haben im Diskurs in der Begegnung, dass sie aber gleichzeitig schon auch Haltung zeigen, wenn es zum Beispiel um gruppenbezogene Unmenschlichkeit oder Ausgrenzung geht." Der Roman "Mit der Faust in die Welt schlagen" über den Rechtsruck in Ostdeutschland wird oft für die Bühne adaptiert, zuletzt am neuen Theater Halle. Bildrechte: Theater, Oper und Orchester GmbH, Falk Wenzel