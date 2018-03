Die Lyrikerin, Romanautorin und Essayistin Ulrike Draesner (56) wird Professorin und Leiterin des Deutschen Literaturinstituts Leipzig (DLL). Das teilte die Einrichtung MDR KULTUR exklusiv mit. Draesner tritt damit die Nachfolge des derzeit geschäftsführenden Direktors Hans-Ulrich Treichel an und wird ab April am DLL unterrichten.

Das Leipziger Literaturinstitut in der Wächerstraße Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei MDR KULTUR kündigte sie an, künftig literarisches Übersetzen stärker im Lehrplan zu verankern. Sie sagte, "zum einem möchte ich Übungen im Übersetzen ins Studium integrieren. Und zwar sollen sich alle in Gedicht-Übersetzungen probieren, weil es eine wunderbare Schule ist für die Feinheit und Exaktheit der Sprachwahrnehmung." Außerdem werde sie versuchen, einen Austausch mit den Germanisten der Oxford University zu etablieren. So könnten auch hiesige Studierende die Erfahrung machen, übersetzt zu werden.



Außerdem will sich Draesner vertieft auf zwei Traditionen aus der englischen und US-amerikanischen Literatur konzentrieren: "Life Writing" und "Nature Writing" - das Schreiben über das eigene Leben oder die Natur. "Beides finde ich spannend, weil sie den Kanon noch einmal anders anordnen und weil sie Grenzen öffnen. Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Biographie und einem Roman über eine historische Person? Diesen Unterschied gibt es, aber er verschiebt sich immer wieder. Das möchte ich mir anschauen", so die Autorin bei MDR KULTUR.