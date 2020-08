Die Schriftstellerin Ulrike Draesner hat einen Roman über den Dada-Künstler und -Dichter Kurt Schwitters geschrieben. Schwitters musste 1937 vor den Nationalsozialisten fliehen, die seine Kunst als "entartet" gebrandmarkt hatten. Er fand in Asyl in England, wo er 1948 starb. Seine Heimat Deutschland sah er nicht wieder. Diese Zeit in England ist es, die Draesner in ihrem Roman betrachtet.