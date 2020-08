Ulrike Lorenz: Jetzt muss man sagen, dass die Corona-Krise uns unser sehr schönes Nietzsche- Jahr ziemlich verhagelt hat. Das ist nun wieder sehr nah am Philosophen dran, der ja immer auch vom Scheitern gesprochen hat. Also, worum es ging und geht, ist die Klassik Stiftung einfach gegenwartsnäher aufzustellen, und das heißt automatisch agiler, also die Binnenorientierung mit einer Außenorientierung zu ersetzen und sich aktiv auch um die brennenden Fragen der Menschen und der Gesellschaft heute zu kümmern und dafür die historischen Ressourcen und Erbschaften einzubringen. Also, die Fragestellung geht ja immer von uns aus. Wir können ja gar nicht anders. Wir leben in unserer eigenen Zeit, und die prägt uns und mit diesen Augen und mit diesen Fragen treten wir an die großen Vorbilder und Erbschaften heran. Das wollen wir und werden wir künftig klarer machen. Und es geht auch schon los, also das Nietzsche-Archiv ist in diesem Jahr zwar verhagelt von Corona, aber es ist geöffnet mit einer neuen Ausstellung zu Nietzsche und zu diesem Haus zur Nachwirkung von Nietzsche. Wir haben das Bauhaus-Museum noch einmal ziemlich überarbeitet. Es war ja schlichtweg 2019 durch die Sturzgeburt-ähnliche Eröffnung nicht ganz fertig. Und ich kann sagen, es präsentiert sich heute noch mal in neuerer innerer Gestalt. Es ist mehr Licht drin, Tageslicht. Wir haben nachgerüstet und es gibt sehr viel Lebendiges dort zu entdecken. Und wir sind mittendrin in unserer digitalen Transformation, die tatsächlich durch die Corona-Krise noch einen Riesenschub bekommen hat. Die Klassik Stiftung steht heute schon sehr viel lebendiger da als im August letzten Jahres.