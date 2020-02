Wenn Umar Abdul Nasser abschalten will, dann geht er in einen kleinen Café-Laden in der Weimarer Innenstadt. Es sei für ihn auch ein Stück Geborgenheit in der Fremde. Freunde und Familie aus dem Irak hat er seit vier Jahren nicht gesehen. Mal eben einen Laptop aufklappen und in der Öffentlichkeit arbeiten, war für den 35-jährige Künstler früher undenkbar: "In meiner Heimat war das alles komplizierter. Es war nicht so einfach, raus zu gehen und dort zu arbeiten, vor allem in der Zeit, in der ich dort war."

Mit Freunden, die noch im Land und am Leben sind, steht Nasser in Kontakt und liest fast stündlich das, was sonst in keinem offiziellen Nachrichtenkanal zu finden ist: Die Proteste der irakischen Bevölkerung haben seit Oktober fast 500 Menschenleben gekostet. Über Privates redet er öffentlich nicht so gern. Seine Familie ist noch im Irak. Dort hat er früher Englisch studiert und als Lehrer gearbeitet.

Flucht vor dem IS

Öffentlich im Café sitzen und vor dort aus arbeiten? Vor den irakischen Künstler keine Selbstverständlichkeit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 2016 musste Umar Abdul Nasser das Land verlassen, um dem IS zu entkommen. Denn seine Nachbarn in Mosul gehörten plötzlich auch dazu. Er wollte nicht mitmachen beim Zerstören seiner Heimat. Im Gegenteil: Illegal produzierte er in seinem Keller regimekritische Videos und stellte diese ins Netz. "Ein Gefangener in Mosul" beispielsweise ist eine Anklage gegen die blinde Zerstörung von Kultur, Kunst und Baudenkmälern aller Art. Nasser selbst spielt die Szene, schrieb Text und Musik. In dem Video inszenierte er den Aufschrei der Unterdrückten:

Ich wollte zeigen, dass diese Person im Video alles versucht, um die wichtigsten Gebäude – eben auch in Mosul – vor dem Zerstören durch den IS zu retten. Und, dass sie es auch schafft! Nicht der IS, sondern diese Person ist der Sieger nach dem dunklen Kapitel. Es geht im Video nicht nur darum, am Ende an den Erfolg zu glauben, sondern konkret etwas dafür zu tun. Umar Abdul Nasser, Poet und Performer aus dem Irak

Viele Gebäude fielen damals dem puren Hass zum Opfer, andere wurden wieder aufgebaut. Die blinde Zerstörungswut des IS an Kulturgütern ist das, was der Performer im Video öffentlich zur Sprache bringt: Die hasserfüllte Jagd auf religiöse Bildnisse, Statuen, Gebäude, auf Bücher, auf Musik und Kunst jeglicher Art. Wenn er das Video jetzt sehe, werde ihm nochmals klar, wie riskant das alles gewesen sei, sagt Nasser heute.

Zwar wird Mosul nicht mehr vom IS unterdrückt, zu seiner Familie kann er trotzdem noch nicht zurück. Die Proteste in seinem Land gegen die Regierung halten an und ihn stört, dass man hierzulande kaum etwas davon weiß. Die politische Situation im Irak ist für Künstler noch komplizierter geworden. Nasser erklärt: "Die Regierung repräsentiert zwar Teile der Bevölkerung, aber eben nicht alle. Und es gibt viele Menschen, die sich dort eben nicht vertreten sehen. Und genau diese Menschen wollen die Regierung ablösen, aber: Sie haben nicht die Kraft."

Mehr als "nur" Exil

Bildhauer Walter Sachs und Dichter und Performer Umar Abdul Nasser tauschen sich auch über ihre Arbeiten aus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die nächsten Monate verbringt der irakische Künstler als PEN- Stipendiat des Programms "Writers in Exil". Ein Weimarer Verein hilft dabei, auch der Bildhauer Walter Sachs. Hin und wieder tausche man sich gegenseitig über die Arbeiten aus: Bücher und Skulpturen des einen, Videos und Texte des anderen. Es gehe um faire Chancen für alle, sagt Sachs.



"Dichter, Schriftsteller, aber auch bildende Künstler, Musiker, die können viel mehr Einfluss haben, deswegen sind sie ja auch als Erste dran, verfolgt zu werden von solchen Kräften, ob das staatliche, nicht staatliche oder fundamentalistische religiöse Kräfte sind. Das ist leider dieses Problem. Wir machen das nicht nur aus Jux und Dollerei."

Und so macht sich Umar Abdul Nasser auf den Weg, als Künstler Neuland zu betreten und Kontakte zu knüpfen. Am liebsten würde er andere Schriftsteller und Musiker aus dem Irak, Polen und Deutschland vernetzen und mit ihnen gemeinsam auf einer Bühne stehen, so wie er es in der Vergangenheit schon probiert hat. Und eines sei ihm wichtig: Weg mit den Stereotypen, den Vorurteilen anderen Menschen und anderen Kulturen gegenüber. Seine Message: