Die aktuelle Begeisterung für Serienproduktionen hat nun auch Umberto Ecos Roman "Der Name der Rose" erreicht. Die Geschichte wird als achtteilige Miniserie umgesetzt, so die produzierende Tele München Gruppe am Mittwoch. Gedreht wird sie in den römischen Cinecittà Studios. Die Produktionskosten sind mit 26 Millionen veranschlagt.

Sean Connery spielte 1986 den Mittelalter-Ermittler William von Baskerville. Bildrechte: MDR/Degeto

Einen gleichnamigen Film in der Regie von Jean-Jacques Annaud, der auch "Sieben Jahre in Tibet" drehte, gab es bereits 1986. Damals spielten Sean Connery die Hauptrolle des William von Baskerville, seinen Gehilfen, Adson von Melk, stellte Christian Slater dar. Laut Informationen der österreichischen Tageszeitung "Kurier" sollen diese Rollen in der Miniserie John Turturro ("Barton Fink") und der deutsche Schauspieler Damian Hardung ("Club der roten Bänder") übernehmen.



Die Handlung der Serie orientiert sich am Buch. Auch hier wird der Franziskanermönch William von Baskerville Zeuge mehrerer Morde in einem abgelegenen Alpenkloster.