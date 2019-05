Genau von solchen Verschwörungstheorien erzählt auch einer der Aufsätze in diesem Buch. Eco ist einerseits von diesen wirren Ideen und ihren abstrusen Hin- und Herleitungen fasziniert, andererseits kann er als Wissenschaftler genau analysieren, dass der Glaube an Verschwörungstheorien einem schlichten menschlichen Bedürfnis entspricht: "In ihren modernen Formen ist die (Verschwörungs-)Theorie ein typisches Ergebnis der Verweltlichung eines religiösen Aberglaubens."

Die Psychologie des Komplotts entsteht aus der Tatsache, dass die offensichtlichsten Erklärungen vieler besorgniserregender Dinge uns nicht befriedigen, und das nicht selten, weil es uns wehtut, sie zu akzeptieren. Umberto Eco

Lust zur Abschweifung

Genau das beschäftigt Eco als Romanautor und als Wissenschaftler, so wie man in diesen Aufsätzen auch immer mal auf den großen Scholastiker und Theologen Thomas von Aquin, Mann des 13. Jahrhunderts, trifft, über den Eco 1956 seine Dissertation geschrieben hat. Diese Welt der spätmittelalterlichen Bücherwürmer und Klostergelehrten ist ja dann auch Thema im Roman "Der Name der Rose".