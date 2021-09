Ein Teil der Reaktionen beschäftigte sich mit den veränderten Bedingungen, die mit den Corona-Maßnahmen und -auflagen einhergehen. So sei es zum Beispiel der erhöhte Aufwand, etwa durch die zumeist vorangehende Testpflicht, der einige Menschen abschreckt. So auch Andre A.: "Wenn ich mit dem Test meines Arbeitgebers komme, heißt es: 'Dieser zählt nicht, lass dich nochmal testen.' Die Ungewissheit ob man überhaupt reinkommt, verdirbt mir die Vorfreude und ich lasse es dann eben ganz." Auch für eine weitere Nutzerin stellt die Testpflicht vielerorts ein Hindernis dar: "Ich werde erst wieder gehen, wenn ich mich dafür nicht testen lassen muss."

Auch die Maskenpflicht bei Veranstaltungen in Innenräumen scheint viele Besucherinnen und Besucher am Kulturbesuch zu hindern, so schreibt Ines P.: "Ich habe kein Problem damit, eine Maske beim Einkaufen zu tragen. Ich habe auch kein Problem damit, meine Impfung per App nachzuweisen. Was ich aber nicht verstehe: Im Kino kann man ohne Maske sein, in manchen Diskotheken ohne Masken tanzen und im Musical soll man dann durchgehend eine tragen?"