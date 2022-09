Etwa die Hälfte der Befragten gab dabei an, seltener ins Kino zu gehen. Jeweils ein Drittel erklärte, dass sie seltener Klassische Konzerte/Oper/Ballett und Theatervorstellungen besuche. Auch Museen werden aktuell seltener besucht – obwohl ihnen in der Umfrage die größte Beliebtheit zugesprochen wurde. Der Verlust wird auch bei Kulturhäusern wie dem Westflügel, ein Ort der freien Szene für Figurentheater, spürbar: "Bei uns ist es nicht so, dass die Hälfte der Zuschauer fehlen - aber ein Drittel weniger ist es in jedem Fall", sagte die künstlerische Leiterin Dana Ersing zu MDR KULTUR.

Insgesamt die Hälfte der befragte besucht weniger Kultur als vor der Corona-Krise. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK