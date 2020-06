Was der Corona-Lockdown finanziell bedeutet, kann der Direktor der Vereinigten Domstifter zu Naumburg, Merseburg und Zeitz, Holger Kunde, konkret benennen: "Wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen hochgerechnet und kommen zu dem Ergebnis, dass wir ungefähr zwischen 200.000 und 230.000 Euro weniger Einnahmen in diesem Jahr erzielen. Und leider, wenn die Prognosen stimmen, wird das die nächsten Jahre auch so bleiben". Betroffen sind davon auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Service-Bereich, die zum Teil in Kurzarbeit geschickt werden mussten.

Vor welchen Herausforderungen Sachsen-Anhalts UNESCO-Stätten stehen, war am Sonntag, am internationalen Welterbetag, Thema einer Podiumsdiskussion in Naumburg. Mit dabei waren neben dem Naumburger Stiftungsdirektor Holger Kunde Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU), die Pressesprecherin der Luthergedenkstätten Nina Mütze und die Quedlinburger Museumsleiterin Uta Siebrecht. Moderiert wurde die Runde von MDR KULTUR-Redakteur Stefan Nölke.

Was dabei herauskam, lässt sich frei nach dem sizilianischen Schriftsteller Tomasi di Lampedusa so zusammenfassen: Damit alles so bleibt wie es ist, muss sich zwar nicht alles, aber doch sehr vieles verändern. Man könne nicht einfach so weiter machen, wie vor der Krise, erklärte die Leiterin des Schlossmuseums in Quedlinburg, Uta Siebrecht. Wie andernorts auch bleiben in der UNESCO-Stadt Quedlinburg die Reisebusse weg. Zwar kämen dafür vermehrt Individualtouristen und Familienurlauber, die aber die negative Gesamtbilanz gegenüber den Vorjahren nur wenig aufbessern würden. Dass dies auch mittelfristig so bleiben wird, damit rechnen auch die anderen Vertreter der Welterbe-Stätten in Sachsen-Anhalt.