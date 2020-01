Die Bilder zeigen ländliche Regionen und kleine Wohngebiete in Albanien, weitreichende Moorlandschaften in Belarus oder eine sich im Abbau befindende Kohlebergbauregion in Sardinien. Auch das ehemalige Industrierevier in Sachsen-Anhalt ist zu sehen.

Auf den entstandenen Porträts sieht man Menschen, die schwer auf dem Feld schuften; Frauen mit Kopftüchern in bunt bestickten Zimmern; ein Ehepaar umgeben von Möbeln, die vergangenen Reichtum erahnen lassen oder Menschen mit zerfurchten Gesichtern, die stolz verblichene Porträts hochhalten und dabei Hoffnung in den Augen haben.

Fotos von Jutta Benzenberg Bildrechte: Matthias Ritzmann

Wie es zur Auswahl kam, schildert Katrin Oswald-Richter, die Leiterin des Goethe-Instituts in Mailand. Deutschland und Italien standen demnach von Anfang an fest, jedoch sollten noch zwei weitere Länder hinzukommen, so Oswald-Richter: "Dann haben wir überlegt, einen Beitrittskandidat. Und da waren wir aufgrund der historisch gewachsenen Beziehung zwischen Italien und Albanien natürlich schnell bei Albanien. Dann haben wir natürlich überlegt, gibt es auf unserem Kontinent ein Land, das wahrscheinlich keine Chance bekommt, sich Europa annähern zu dürfen. Und das ist Belarus."



Für das Goethe-Institut ist es wichtig, mit Projekten wie diesem auch an Orte zu gehen, an denen sich Menschen auch abgehängt fühlen, erklärt Instituts-Generalsekretär Johannes Ebert. Das Zusammenwachsen Europas solle verstärkt in den Fokus rücken, daher wurde das Fotoprojekt auch im Rahmen einer Exzellenzinitiative finanziert.