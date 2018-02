Olympische Winterspiele in Korea. Nord und Süd zusammen. Ein in unseren Augen beinahe skurriles Ereignis - gelten beide Staaten doch als so unversöhnlich. Süd sind die Guten - da kommen unsere Handys, Fernseher und Autos her - und Nord sind die Bösen, da gibt es all das gar nicht, denn da regiert Rocketman und terrorisiert sein Volk zu Tode, das sehnsüchtig auf Befreiung harrt. So das Klischee.

Eine Gratwanderung

'Unterwegs in Nordkorea' von Rüdiger Frank Bildrechte: Verlagsgruppe Randomhouse Nun erscheint auch noch ein Buch, das Nordkorea als ein Reiseland vorstellt. Mit Shoppingtipps im Arbeiterparadies und Verhaltensregeln für den Monumentenbesuch. Geschrieben wurde es von dem Korea-Experten Rüdiger Frank. Als Eintritt in das Land empfiehlt er übrigens den Fußweg: einen Gang über eine Brücke von China aus, die auf der Hälfte plötzlich zu enden scheint: "Die Beleuchtung endet ziemlich in der Mitte. Und für mich ist das immer ein Versuch der Chinesen gewesen, ganz deutlich zu zeigen, wo der Reichtum zuhause ist und wo er vielleicht nicht nicht zuhause ist."



Im Untertitel nennt er das Buch eine Gratwanderung - und stellt klar, dass dies mit dem gewohnten westlichen Individualtourismus nichts zu tun hat. Dass die Tour vorher durchgeplant und ständig begleitet ist, und dass einem bestimmte Dinge gezeigt werden und bestimmte Dinge eben nicht. Er beschreibt aber auch, dass man sehr wohl sehen kann, was Inszenierung, und was das wirkliche Leben in diesem Land ist, über das die meisten reden, ohne es je gesehen zu haben. "Das wird keine durchweg positive Erfahrung sein. Für viele Menschen, die das nicht kennen, ist das sicherlich auch etwas Interessantes mal in einer Diktatur sich aufzuhalten und zu spüren, wie sich das anfühlt, das ist mit Worten zum Teil sehr schwer zu beschreiben", schreibt Rüdiger Frank in seinem Buch.

Man liebt das eigene Land auch plötzlich sehr viel mehr und weiß es sehr viel mehr zu schätzen, wenn man wieder nach Hause kommt, weil viele Dinge, die wir hier für selbstverständlich halten, sind es in Nordkorea eben nicht. Rüdiger Frank, Ostasien-Wissenschaftler

Es gibt Sitten, die zunächst seltsam erscheinen mögen, wie etwa Gymnastikübungen in der Arbeitspause. Auch Frank tut mit seinem Buch das eigentlich Naheliegende und doch so Ungewöhnliche: Er macht sich eben nicht lustig über die Menschen, sondern versucht sie zu verstehen. Und er beschreibt, wie selbst er - als Experte - immer wieder überrascht wird:



"Die Koreaner haben einen großartigen Humor - und haben auch ein gutes Stück Selbstironie. Ich beginne mein Buch ja letztlich mit einer Geschichte in dieser Richtung, wo uns die Reiseleiterin eine Silhouette am Horizont zeigte und stolz behauptete, das sei also ihre Raketenabschussrampe. Das hat dann ein paar Sekunden gedauert, bis wir begriffen haben, dass das ein Scherz war - weil das war einfach ein Pyramidenförmiges Hotel in Pyongyang, aber zuerst stockt einem natürlich der Atem, weil man denkt: oh mein Gott, hat die das jetzt wirklich gesagt?" Militärparade in Nordkorea 2018. Bildrechte: imago

Denkt man an Nordkorea, fallen einem zuerst die riesigen militärischen Aufmärsche ein. In der Tat gilt in Nordkorea die "Militär-zuerst"-Doktrin. Doch anders, als in der DDR, haben Soldaten hier ein großes Ansehen, so Frank. "Ich habe auch bei Militärparaden gesehen, wie die Menschen wirklich ausserordentlich freundlich mit ihren Soldaten interagiert haben, da war nichts gestellt, das war längst, als schon der offizielle Teil vorbei, war - ja man winkt den eigenen Brüdern, Vätern und Söhnen zu - und weiss schon, dass es eine harte Zeit ist - aber man sieht sie schon so ein bisschen als die Verteidiger des Landes, als die Verteidiger der Nation - und entsprechend stolz sind die auch dadrauf."

Im Zweifel sind die Amerikaner Schuld

Man sieht sich ständig durch die USA bedroht - die Aussagen der Bushs oder Trumps machen es dem Propagandaministerium ausgesprochen leicht. Frank erhebt in seinem Buch erhebliche Zweifel, dass die massive Sanktionspolitik die Nordkoreaner zu einem Umsturz zwingen könnte. Natürlich ist auch für die Reisenden die Armut im Land nicht zu übersehen. Es gibt kaum Autos, dafür viele Stromausfälle, einen geringen Lebensstandard. Kinder in einer Kindertagesstätte bei Ryongmun in Nordkorea. Bildrechte: IMAGO

Armut ist immer ein relativer Begriff. Für uns ist diese Armut in Nordkorea in vielen Bereichen offensichtlich - für die Menschen dort aber eigentlich gar nicht so sehr, weil die Menschen vergleichen immer mit dem, was sie kennen. Und da muss man sagen, dass für Millionen von Nordkoreanern in den letzten zehn Jahren das Leben tatsächlich besser geworden ist. Rüdiger Frank, Ostasien-Wissenschaftler

Die Nordkoreaner empfinden sich nicht als arm, so Frank. Diejenigen, denen es finanziell nicht so gut gehe, würden jene, denen es besser gehe als eine Art Vorschau auf ihre eigene Zukunft betrachten. "Man erkennt schon hier und da einen gewissen Optimismus. Natürlich ist es auch so: Wo bestimmte Dinge nicht funktionieren, wo es hakt, ist es sehr leicht, auf die Sanktionen der Feinde - der Amerikaner zu verweisen - und damit ist die Führung natürlich auch im gewissen Sinne aus dem Schneider und wird nicht selbst verantwortlich gemacht."

Nordkoreaner sind uns ähnlicher als erwartet

Die Lebensträume der Nordkoreaner sind ähnlich wie unsere: eine bessere Wohnung, vielleicht in der Stadt, eine glückliche Familie, eine Karriere. Sie fühlen sich modern, sitzen in der U-Bahn und spielen auf dem Handy. Und selbst die U-Bahn dürfte uns hier relativ vertraut sein:

Die U-Bahn aus Berlin und auch die Straßenbahntriebwagen, die alten Tatra-Züge aus Dresden und Leipzig, Magdeburg glaube ich auch - hat man irgendwann nach der Wende auf Schiffe geladen und hat sie gebraucht nach Nordkorea verschifft - wie sie dann die neue Straßenbahn in Pjöngjang gebildet haben und eben auch die U-Bahn. Rüdiger Frank, Ostasien-Wissenschaftler

Der Reiseratgeber "Unterwegs in Nordkorea" ist eine Gratwanderung. Doch auch wenn man dort niemals hinmöchte, lohnt die Lektüre. Es ist ein Blick über den berühmten Tellerrand, der jedem zu empfehlen wäre. Die alten Straßenbahnen aus Leipzig, Dresden und Magdeburg fahren in Pjöngjang. Bildrechte: IMAGO

Angaben zum Buch "Unterwegs in Nordkorea - eine Gratwanderung" von Rüdiger Frank, erschienen bei DVA Sachbuch, gebundene Ausgabe, 352 Seiten, 20 Euro.