"Alternative Fakten" ist das Unwort des Jahres. Die Jury um die Sprachwissenschaftlerin Nina Janich gab ihre Entscheidung am Dienstag in Darmstadt bekannt. Sie begründete die Auswahl u.a. damit, die Bezeichnung sei "der verschleiernde und irreführende Ausdruck für den Versuch, Falschbehauptungen als legitimes Mittel der öffentlichen Auseinandersetzung salonfähig zu machen". International bekannt wurde die Bezeichnung im Januar 2017, als Trump-Beraterin Kellyanne Conway ihre falsche Behauptung, zur Amtseinführung des 45. US-Präsidenten Trump seien so viele Gäste wie nie zuvor auf der Straße gewesen, als "alternative Facts" ("alternative Fakten") bezeichnete.