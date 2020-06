Je genauer man über alltägliche, ja beinah selbstverständliche Dinge nachdenkt, desto erstaunlicher erscheinen sie oftmals – der Balkon ist eine solche Sache. Heute fehlt er bei kaum einem Wohnungsgesuch, an vielen Altbauten wird er sogar nachträglich angebaut, aber warum nicht gleich so? Wie kam es zum Urlaubstrend "Balkonien"?

Balkons gab es schon vor 2.000 Jahren

Balkons gab es schon bei den alten Römern: Vor wenigen Jahren fanden Archäologen in Pompeii fast 2.000 Jahre alte Exemplare mit Weinvorräten und bunten Malereien an der Wand. In deutschen Städten setzte sich der Balkon als kleine Urlaubsoase trotzdem erst im 20. Jahrhundert durch. In der Zeit dazwischen dienten Balkons vorrangig als Schmuckelement – etwa an italienischen Adelspalazzi. Der Stadt-Balkon war bis ins 18. Jahrhundert den Reichen und Adligen vorbehalten, erklärt die Professorin für Baugeschichte und Baukultur an der HTWK Leipzig, Annette Menting.

Ursprünglich gab es Balkone nur vereinzelt, weil sie sehr aufwendig zu bauen waren. Und es gab nur wenige, denen die Möglichkeit gegeben wurde, auf so einen Balkon hinauszutreten und sich erhaben gegenüber den anderen zu präsentieren. Bis ins 18. Jahrhundert waren Balkone hier für diese Zwecke vorbehalten. Annette Menting, Professorin für Baugeschichte und Baukultur an der HTWK Leipzig

In der Stadt diente der Balkon also zur Repräsentation, als Bühne, um den Untergebenen auch optisch zu verdeutlichen, dass sie untergeben waren. Auf dem Lande hingegen hatte der Balkon praktische Aufgaben. Dort wurden Balkone zur Lagerung und zum Trocknen, etwa von Heu und Ernte, genutzt. Die Balkons in den Alpen sind ein Beispiel für Balkons im ländlichen Raum: Sie wurden ursprünglich für praktische Zwecke genutzt. Die Holzbalkons waren zunächst direkt unter dem Dach angebracht, wo sie zur Trocknung von Heu und Ernte genutzt wurden. Mit dem Alpentourismus im 19. Jahrhundert begann man, auch auf weiteren Etagen umlaufende Balkos anzubauen, wo sich die Touristen erholen konnten – meist sind sie mit prachtvollen Geranien bepflanzt. Bildrechte: IMAGO

Wenn man aber verfolgen will, wie der Balkon an tausende Wohnungen gekommen ist, muss man in die Städte schauen: Hier verschönerte sich das gehobene Bürgertum schon in der Biedermeierzeit die Balkons der Vorortvillen mit Pflanzkübeln. Eine romantische Vorstellung der Zurückgezogenheit, der Harmonie und Idylle hielt Einzug. Aber noch immer war der Balkon ein Privileg. Das sollte sich bald ändern.

Wie der Balkon den Massenwohnungsbau eroberte

Mit der Industrialisierung zogen Millionen Menschen vom Land in die Städte, um in Fabriken zu arbeiten. In kürzester Zeit wurden unzählige Wohnungen gebaut: "Es entstanden fast Slum-ähnliche Wohnbedingungen – auch in deutschen Großstädten gab es Situationen, die menschenunwürdig waren", erklärt die Architektur-Professorin. "Das heißt, es gab feuchte Wohnungen, keine sanitären Einrichtungen, keine ausreichende Belichtung oder gar Belüftung – das hat zu extremen Krankheiten und schlechten sozialen Bedingungen geführt, die kann man sich heute kaum noch vorstellen."

Und so begannen sich Ende des 19. Jahrhunderts Architekten wie Paul Mebes oder Paul Emmerich Gedanken zu machen, wie man die Situation verbessern könnte - wirklich in Fahrt kam das Thema Reformwohnungsbau aber erst mit der Weimarer Republik: Mit dem sich nun allmählich durchsetzenden Acht-Stunden-Arbeitstag. "Und damit begann das Thema: Wie kann man sich erholen, wie kann man auch jemandem, der viel mehr als acht Stunden am Tag arbeitet, so eine Möglichkeit geben?" Die Hufeisensiedlung von Bruno Taut im Stadtteil Neukölln ist ein Beispiel für den sozialen Wohnunsgbau in der Weimarer Republik. Bildrechte: dpa

Es ging nun darum, den Wohnraum nicht nur für wenige Auserwählte angenehm zu gestalten, sondern für viele – ganz im Zeichen der Demokratie könnte man sagen. Der Balkon war dabei nicht nur gut für die Gesundheit der Arbeiter, die so im Einklang mit Sonne und Luft leben konnten, sondern er hatte auch eine soziale Funktion: Nachbarinnen oder Nachbarn kamen hier ins Gespräch. Ein bedeutender Vertreter dieses neuen Bauens war Bruno Taut, dessen Hufeisen-Siedlung in Berlin heute UNESCO-Weltkulturerbe ist.

Mit dem Urlaubs-Boom entsteht"Balkonien"

Im ganz großen Stil hat sich der Balkon dann aber erst nach dem 2. Weltkrieg durchgesetzt, so Baukultur-Professorin Menting: "Da gab es die Zäsur des Zweiten Weltkrieges und den Wiederaufbau der Städte. Der Wohnungsbau war gefragt – man griff auf die Konzepte der 20er-Jahre zurück. Jetzt gibt es verschiedene Formen von Balkons und Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien." Eines der ersten Ferienheime in Deutschland: Prora. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK