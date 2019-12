Sie freue sich auf die neue Position, sagte Bretschneider bei MDR KULTUR. Sie habe in den letzten Jahren viel zu DDR-Geschichte gearbeitet und insbesondere die Transformationszeit in den Blick genommen.

Viele Menschen haben nicht mehr aus erster Hand Erinnerungen an die DDR. Dieses Haus in eine Zukunft zu bringen, in der DDR wirklich nur noch Geschichte ist, finde ich eine ganz reizvolle Aufgabe.

Bretschneider hat Volkskunde, Kulturgeschichte und Soziologie in Jena studiert und war seit Dezember 2016 Museumsdirektorin in Kloster Veßra. Das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig thematisiert deutsche Geschichte vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die Gegenwart, darunter insbesondere den Alltag in der DDR und die Wiedervereinigung. Seit September 2015 ist Jürgen Reiche Direktor des Museums.