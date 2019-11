These Uta Heyder: DDR-Bürger überlebten nur durch Realitätsverdrängung

Die Autorin Uta Heyder schildert den DDR-Alltag als ein Leben im permanenten Ausnahmezustand. Mögliche Bedrohungen mussten verdrängt werden. Für ihr Buch "Born in the GDR – angekommen in Deutschland" hat sie 30 Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu ihrem Leben in der DDR und nach dem Fall der Mauer befragt.