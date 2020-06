Ausstellung Fotograf lässt Nina Hagen auf Uta von Ballenstedt treffen

Hauptinhalt

Mittelalter trifft Moderne in Porträtform: In einer neuen Ausstellung in der Marienkirche am Naumburger Dom stellt Fotograf Jürgen Sieker unter anderem die Naumburger Stifterfiguren prominenten Persönlichkeiten unserer Zeit gegenüber. Der Dialog soll die Menschlichkeit in der Kunst offenbaren und die Kunst im menschlichen Gesicht. Zu sehen sind in "Uta und Nina" unter anderem Porträts von Bud Spencer, Michail Gorbatschow und Naomi Campbell. Sie alle haben ihr Pendant in einer Skulptur der letzten Jahrtausende. Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag hat sich Staats- und Kulturminister Rainer Robra angekündigt.